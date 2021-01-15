Москва, , 15:53 — REGNUM В перспективе водород может полностью вытеснить углеводороды даже в качестве топлива для автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона», специалист по эксплуатации ядерных энергетических установок Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о том, что человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«Будущее за водородом, получаемым с помощью солнечного света. Водород более энергоэффективен и абсолютно экологичен, для его получения не нужно ничего добывать и нет необходимости заниматься дорогостоящим бурением, — сказал Пальченко. — Добывается он из воды, и за источники водорода и пути его возможной транспортировки нет необходимости вести войны. Для получения водорода из воды нужна электроэнергия, для которой, в свою очередь, достаточно того же солнечного света. Экологическое движение тоже по всему миру набирает обороты, и как только будут позволять технологии, потребление углеводородов для нужд энергетики будет сведено к размерам арифметической погрешности».

В перспективе, как полагает Пальченко, водород может полностью вытеснить углеводороды даже в качестве топлива для автомобилей.

«При этом понятно, что химическая промышленность будет использовать углеводороды, скорее всего, вечно. Так что, министр, вероятно, выдаёт желаемое за действительное», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов заявил, что если рассматривать долгосрочную перспективу, то она будет характеризоваться активным развитием водородной энергетики.

Читайте ранее в этом сюжете: В будущем водород может стать одним из главных конкурентов нефти – прогноз

Читайте развитие сюжета: Эксперт оценил будущее атомной энергетики в странах с холодным климатом