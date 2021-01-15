Москва, , 15:43 — REGNUM Если рассматривать долгосрочную перспективу, то она будет характеризоваться активным развитием водородной энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

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«Данная сфера считается очень перспективной, так как водород является одним из самых экологически чистых видов топлива, — сказал Каленов. — Экономически развитые страны, особенно Европа, серьезно озабочены сложившейся обстановкой и внедряют различные экологические программы, одним из направлений которых как раз и является водородная энергетика».

Как подчеркнул Каленов, серьезный интерес к водородному топливу также проявляют Китай и Япония.

«И у нашей страны есть значительней ресурсный и научно-технический потенциал в этой области, — добавил экономист. — Российские компании «Газпром», «Новатэк» и «Ростатом» обладают соответствующими технологиями и могут получить значительную долю на этом рынке. Кроме того, преимущества России обуславливается и близостью к основным рынкам сбыта — странам Европы и Азиатско-тихоокеанского региона».

В будущем, как полагает Каленов, экспорт водорода может потеснить по объемам нефть и газ.

«Но здесь речь идет именно о долгосрочной перспективе, так как природный газ на сегодняшний день является одним из основных источников получения водорода и около 75% всего водорода в мире производится именно на его основе», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Гайдаровском форуме, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии.

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