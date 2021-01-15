Москва, , 15:42 — REGNUM Многие европейские государства серьезно озабочены выбросами вредных веществ, и поэтому ищут более экологичные источники энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

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«В ближайшие годы будет ощутимо расти мировой спрос на природный газ, — сказал он. — Это обусловлено нескольким основными причинами. Во-первых, экологическая ситуация. Многие европейские государства серьезно озабочены выбросами вредных веществ и состоянием климата, поэтому направляют свой взор на более экологически чистые источники энергии по сравнению с нефтью. И одним из таких энергоносителей выступает как раз газ. Во-вторых, темпы роста производства продукции».

Однако, как полагает эксперт, есть и сдерживающие факторы.

«Например, развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. Но, несмотря на то, что ряд государств в этом уже значительно преуспели, говорить об их масштабном распространении пока рано, — сказал Каленов. — Дело в том, что многие альтернативные источники основываются на силах природы, и климатические условия порой просто не позволяют их использовать. Кроме того, для этого необходимы серьезные, дорогие инфраструктурные изменения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Гайдаровском форуме, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии.

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