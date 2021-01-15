Москва, , 15:24 — REGNUM Если Узбекистан станет членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то это может привести к тому, что в РФ появится больше трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявила старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала высказывание заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука о том, что страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут Узбекистану при вступлении в Союз.

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«В декабре 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя в ЕАЭС, что является первым шагом к членству в союзе. Можно ожидать, что в ближайшее время будет согласован план вступления Узбекистана в ЕАЭС, и с 2022 года произойдёт расширение состава союза. Но экономические выгоды для действующих стран-членов ЕАЭС от присоединения Узбекистана представляются сомнительными, — сказала Прикладова. — В рамках СНГ взаимная торговля между странами осуществляется без уплаты таможенных пошлин, поэтому в этом отношении не будет положительного эффекта от присоединения Узбекистана к ЕАЭС».

Напротив, как полагает Прикладова, для участников внешнеэкономической деятельности это создаст дополнительные риски, связанные с подтверждением нулевой ставки НДС при экспорте, так как компании-покупатели должны будут предоставлять экспортёрам заявления об уплате косвенных налогов.

«Это может привести к росту цен на внутренних рынках, что снизит и без того невысокий уровень покупательной способности населения, — заметила она. — Вследствие упрощения деятельности трудовых мигрантов из Узбекистана возможен рост миграционных потоков, который приведёт к повышению конкуренции на рынке труда и безработицы в стране трудоустройства, что негативно скажется на уровне жизни и состоянии экономики в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Оверчук, выступая на Гайдаровском форуме, сказал, что экономическое сближение с Узбекистаном произойдет независимо от членства республики в ЕАЭС, так как Россия остается крупнейшим рынком сбыта узбекистанской продукции.

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