Москва, , 13:44 — REGNUM Инициатива Минэкономразвития РФ о запрете государству покупать активы коммерческих банков принята не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян.

«На первый взгляд она может быть и выглядит привлекательно, но в реальности совершенно не оправдана, особенно в кризисные периоды.

Необходимо понимать, что если мы говорим о российской банковской системе, то покупка государством той или иной структуры — это скорее санация. Способ поддержки и защиты от банкротства в следствие отсутствия других инструментов.

Такая практика получила распространение в период кризисов 2008 и 2014 годов. Это не ноу-хау, а устоявшаяся мировая практика, когда государство отказывает поддержку отдельному игроку, чтобы это не привело к серьезным последствиям для всего сектора.

Яркий пример — санация банка «Открытие». В августе 2017 года ЦБ получил 99% его акций, а в сентябре того же года забрал на санацию «Бинбанк», который в 2019 году присоединили к «Открытию». В результате по данным на первый квартал 2019 года объединенный банк занимал седьмое место по активам в российской банковой системе.

На сегодняшний день Центробанк РФ не планирует оставлять у себя весь пакет акций, скорее всего часть акций будет выставлена на продажу уже в этом году. Размер доли, которая может быть предложена инвесторам, пока до конца не определен и будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Полагаю, что текущее предложение Минфина связано с тем, что ожидания по массовому банкротству банковских структур находятся на низком уровне.

Однако, даже в таких условиях, полный запрет на покупку государством коммерческих банков выглядит преждевременным и подобные ограничения, если и следовало бы вводить, то не ранее, чем через 10 лет, особенно в ситуации неопределенности с дальнейшим течением пандемии коронавируса.

В настоящий момент доля государства в совокупных банковских активах РФ действительно велика и составляет более 50%, но здесь дело не в количестве госбанков, а в их концентрации в первой десятке крупнейших банковских структур России, поскольку в мировой практике практически во всех странах топ-10 занимают более половины совокупных активов банковской системы этих государств.

Поэтому здесь проблема имеет несколько иной оттенок и уместно говорить не о конкуренции между государственными и частными банками, а о конкуренции между структурами разных уровней.

В настоящее время от данной инициативы не выиграет никто, поскольку было бы целесообразно иметь государство в качестве санатор.

Это нужно хотя бы до тех пор, пока не будет совершенно понятно, что на протяжении длительного времени кризисные явления не смогут вызвать системных рисков для банковского сектора России. Пока это не так», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития России внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать активы в организациях финансового сектора.

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