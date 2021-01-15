Москва, , 12:08 — REGNUM Российский бизнес полагает, что если налоги понизить, то экономический рост РФ существенно ускорится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил заместителя директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, который сказал, что в РФ пока нет возможности снизить налоговую нагрузку на бизнес.

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«Определенное переформатирование налогов всегда возможно. Но последствия такого шага можно оценивать по-разному, тем более что оценка этих последствий зачастую основана на многих допущениях, которые связаны с мировоззрением эксперта, — объяснил Миронов. — С тем, какой концепции он придерживается — монетаристской, дирижистской, классической, кейнсианской и так далее. Но если говорить конкретно о текущей российской ситуации и о факторах, ограничивающих экономический рост, то бизнес с ним (с Сазановым — прим. ИА REGNUM) не согласен».

Миронов отметил, что опросы Росстата, которые проводятся уже очень давно, показывают, что среди трех основных факторов, ограничивающих экономический рост, бизнесмены называют неопределенность ситуации, недостаток внутреннего спроса и как раз высокую налоговую нагрузку.

«Иными словами, бизнес считает, что если налоги снизить, то экономический рост окажется выше, — пояснил Миронов. — Кроме того, у нас самая высокая (среди крупных экономик) степень имущественного расслоения. И поэтому нельзя говорить, что мы не можем как-то изменить налоговую систему. Население будет недовольно правительством, если будет большое расслоения. Все видят это расслоение и демонстративное потребление, которого нет ни в скандинавских странах, ни в Германии. Демонстративная роскошь. И в России этого быть не должно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Гайдаровском форуме, Сазанов сказал, что у государства нет потенциала для серьезного снижения налоговой нагрузки.