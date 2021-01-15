Магас, , 11:35 — REGNUM В Ингушетии в 2021 году на исполнение мероприятий в рамках нацпроектов направят 8,5 млрд рублей. Из них 8,474 млрд рублей будет предоставлено федеральным центром, еще свыше 119 млн рублей выделят из региональной казны. Об этом сообщил 14 января в ходе совещания правительства РИ первый вице-премьер Микаил Илезов.

По его словам, в настоящее время подписано 29 соглашений на реализацию нацпроектов. Всего будет осуществлено свыше 80 мероприятий, среди которых строительство девяти школ и семи детских садов, благоустройство 30 общественных территорий. Будет также закуплено оборудование для школ и медорганизаций и начата ликвидация самой крупной в регионе свалки в городе Малгобеке.

Напомним, в 2020 году в Ингушетии было реализовано более 150 мероприятий в рамках нацпроектов, в том числе реконструированы и построены новые сельские дома культуры, построены шесть школ и 12 детских садов, благоустроены 43 общественные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, регион в 2020 году получил на нацпроекты 17 млрд 865 млн 650 тысяч рублей. Эти денежные средства поступят в Ингушетию в течение трех лет.

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