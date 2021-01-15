Санкт-Петербург, , 03:08 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 10 февраля 2021 года оставил без движения иск АО «Холдинговая компания «Новотранс» к АО «Морской торговый порт Усть-Луга». Истцу дано время на устранение недочётов. Известно, что в исковом заявлении оспариваются несколько договоров поручительства, передаёт ИА REGNUM.

Иск от холдинга поступил ещё 26 декабря 2020 года, но 12 января 2021 года судья Салтыкова оставила его без движения, указав на необходимость уплаты госпошлины.

«Истцом оспаривается шесть договоров поручительства, соответственно, размер госпошлины по настоящему иску составляет 36 000 рублей», — отметила судья.

Помимо этого, она предложила уточнить процессуальный статус участников дела. Помимо ответчика, в спор приглашены ПАО «Трансфин-М», ООО «Новые коммунальные технологии» и ООО «Балтонэксим лизинг Северо-запад». Иные детали спора пока неизвестны.

Напомним, на конец декабря 2020 года 100% акций в «Новотрансе» принадлежат президенту компании Константину Гончарову. Одна из фирм группы с 2018 года реализует в торговом порту Усть-Луга проект по созданию универсального терминала Lugaport.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года «Новотранс» обратилась с иском к порту на сумму свыше 1,6 млрд рублей.