Москва, , 00:23 — REGNUM Число официально зарегистрированных безработных граждан в России снизилось за 3,5 месяца 2,77 млн, то есть почти на 1 млн, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Об этом 15 января пишут «Известия».

"По оперативным данным, на 11 января 2021 года в центрах занятости населения зарегистрировано 2,77 млн безработных. Максимальное значение численности зарегистрированных безработных наблюдалось в конце сентября 2020 года — 3,7 млн человек», — сообщили в ведомстве.

Федеральная служба государственной статистики, в свою очередь, приводит свою цифру по численности безработных: в ноябре 2020 года незарегистрированных на биржах труда граждан насчитали 4,6 млн.

Отмечается, что в последние месяцы наблюдается тенденция на снижение численности «незанятых на бумаге». Страна постепенно выходит из режима ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса, поэтому сотрудники предприятий возвращаются на работу, а введённые новые ограничительные меры мягче, и потому предоставляют малому и среднему бизнесу больше возможностей в сфере занятости.

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