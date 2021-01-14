Милан, Италия, , 21:48 — REGNUM Правительство Италии может по просьбе региональных администраций смягчить «коронавирусные» ограничения в отношении баров и других подобных заведений, сообщают национальные СМИ в четверг, 14 января.

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Сейчас заведениям запрещено после 18:00 торговать навынос чем бы то ни было, в регионах просят, чтобы этот запрет касался только алкоголя и безалкогольных напитков.

В правительстве отмечают, что запрет был введен в целях борьбы со «скоплениями» граждан, особенно молодежи, но выражают готовность рассмотреть варианты смягчения ограничений. Власти регионов попросили о таком смягчении, поскольку беспокоятся за выживание отрасли.

По данным на 14 января, в Италии умерли 80 848 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 522 (днем ранее — на 507). Число подтвержденных носителей выросло на 17 246 (днем ранее — на 15 774). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 336 279 — почти 4% населения страны. В настоящее время заражены 561 380 человек — на 3394 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.