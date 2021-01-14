Москва, , 17:27 — REGNUM Делать прогнозы по количеству российских организаций, которые перейдут на удаленную работу полностью, еще рано, так как часть ограничений все еще продолжает действовать в некоторых регионах страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста», генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который заявил, что в пандемию удалённый формат был вынужденным, но в дальнейшем такую работу определит сама экономика.

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"Впереди нас ждет массовая вакцинация и, будем надеяться, снятие ограничений. И в таком случае в 2022 году можно будет делать выводы о том, насколько удаленный формат приживется в российском бизнесе, каков был его рост и уровень его востребованности», — сказал Порочкин.

В свою очередь, гендиректор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов рассказал, что после того как в РФ была внедрена практика удаленной занятости, она сразу показала свое удобство и эффективность.

«В соответствии с указом мэра Москвы, в октябре 2020 года мы перевели 30% сотрудников на удалёнку. Конечно, в момент этого перевода система компании была не готова к регулярной удаленной работе. Но когда нам удалось выстроить систему учета, контроля и взаимодействия отделов с работниками на удаленке, мы поняли, что можно дополнительно увеличить количество этого персонала без потери качества работы. Сейчас у нас из дома работают примерно 50% сотрудников — в основном это люди из службы поддержки клиентов, маркетинга и IT-разработки. Неважно, какие будут меры и рекомендации со стороны государства в дальнейшем, наши работники, которые сейчас на удалёнке, быстро в офис не вернутся», — сказал Жиганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM есть данные, что за 2020 год в России количество работников на «удалёнке» выросло в 100 раз и составляет до шести миллионов человек.

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