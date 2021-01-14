Москва, , 16:49 — REGNUM Российский бизнес уходит в тень, потому что налоги в РФ несопоставимы с прибылью, а требования, предъявляемые к предпринимателям, не дают им развиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила депутат от «Партии Роста» в совете Ямашинского сельского поселения Альметьевского района, индивидуальный предприниматель Лариса Ковальчук. Так она прокомментировала прогноз одного из экспертов Bank of America о том, что в РФ в ближайшие два-три года могут повысить налоги.

«Постоянно повышая налоги, ужесточая требования к бизнесу и тем самым увеличивая штрафы, а значит и нагрузку на бизнес, государство затягивает ему петлю на шее. Почему бизнес уходит в тень? Потому что налоги несопоставимы с прибылью. Те огромные и непонятные требования к бизнесу, невыполнение которых влечет за собой штрафы, не дают предпринимателям развиваться, — сказала Ковальчук. — Вместо того, чтобы сделать ремонт, обновить оборудование, увеличить штат, расширив тем самым свою деятельность, бизнес тратит деньги, иногда последние, на налоги и штрафы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин заявил, что если в 2021 году повышение налогов в РФ маловероятно, то в 2022 году рост налоговой нагрузки вполне возможен.

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