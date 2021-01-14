Москва, , 16:45 — REGNUM Российским банкам выгоднее кредитовать потребителя импортных товаров и микрофинансовые организации, чем российского производителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в России банки выступили против законопроекта, предполагающего, что они будут обязывать раскрывать клиентам причины отказов в кредитах.

«Законопроект замечательный и станет огромным шагом вперёд. Кредитный продукт — это основной строительный материал, необходимый для роста и отдельного предприятия, и экономики в целом. Нет доступа к этому строительному материалу — нет и роста, — сказал Пальченко. — Можно много говорить об экономике инноваций, о «несырьевом характере» развития страны, о росте (или хотя бы о выживании) реального сектора и МСБ, но без доступа к кредитному продукту этого всего не будет. А на сегодняшний день этого доступа нет, особенно там, где мы более всего отстаем — в МСБ, в реальном секторе. Доступа не было и до пандемии в условиях существовавших тогда диких ставок».

Как пояснил Пальченко, в его практике были примеры, когда банки отказывали в кредитах даже под многократный залог. И всегда без объяснения причин.

«Давно известно, почему так происходит — банкам выгоднее кредитовать потребителя импортных товаров и микрофинансовые организации, чем российского производителя. Там ставки в разы больше, — пояснил предприниматель. — Кроме того, существует проблема коррупции в процессе выдачи кредитов. И иной раз предпринимателю не дают кредит просто потому, что он кому-то не заплатил и вообще пошёл не тем путём, не с теми говорил, пытаясь добиться получения кредита. Понятно, что банк никогда об этом не скажет. Поэтому пусть он хотя бы начнёт говорить, почему отказал, пусть будет вынужден придумывать причины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин также призвал к тому, чтобы банки РФ объясняли причину отказа в выдаче кредита.

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