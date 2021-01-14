Москва, , 16:39 — REGNUM Человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии. Об этом 14 января заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам вице-премьера, в источниках потребления останутся даже такие виды энергоносителей, как дрова и уголь. Просто использовать их будут в меньшей степени, чем сейчас.

«Не будет энергетического баланса, который бы состоял только из солнца, ветра и атомных электростанций. Он всегда будет диверсифицированным. Дрова — в мире это 10% всего энергетического баланса», — заявил Новак.

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