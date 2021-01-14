Москва, , 13:58 — REGNUM У экономики РФ есть шанс восстановиться быстрее, чем некоторые из ее «партнеров». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что РФ первой разработала вакцину от коронавируса и поэтому российская экономика может восстановиться быстрее, чем экономики других стран.

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«Премьер-министр напрямую увязывает вакцину и рост экономики. Однако IV квартал в мире показал устойчивое восстановление американской и европейской экономик темпами заметно выше российских, — отметил Ордов. — Есть надежда на правительственные меры поддержки, которые способны все-таки приблизить нас к 4% роста ВВП в 2021 году, но прогнозов по сохранению этих темпов роста в среднесрочной перспективе пока нет. Поэтому, может быть, нам и удастся восстановиться быстрее, чем некоторым нашим «партнерам», так как падение мирового ВВП в 2020 году оказалось большим, чем в России».

Но, как подчеркнул экономист, за горизонтом 2022 года оптимизм Мишустина может разбиться о реальность стагфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Гайдаровском форуме, Мишустин сказал, что в настоящее время наступает переломный момент кризиса и дальше ситуация начнёт улучшаться.

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