Москва, , 13:38 — REGNUM Приход к власти Джо Байдена — это возможность перевести отношения между Россией и США в сугубо правовое поле, что открывает перспективы (при возможном ужесточении политической риторики) к торжеству принципа экономической целесообразности, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Возможности давления на Россию уже достигли своего естественно предела и даже вышли за рамки разумного. Помешать строительству «Северного потока — 2» для продвижения на европейский рынок дорогого американского газа так и не удалось.

Введение же ограничений на покупку российских ОФЗ, в качестве «последнего довода Трампа», негативно воспринимается самим же американским инвестиционным сообществом.

Парадокс заключается в том, что рынок США заинтересован в нормализации торговых связей между нашими странами даже в большей степени, чем экономика России. Объем экспортно-импортных операций между нашими государствами находится в приблизительном паритете.

Однако надо учитывать тот факт, что значительная доля поставок в США российской продукции идет через третьи страны. Кроме того, российские металлурги осуществляют производство стального листа и труб непосредственно на территории Штатов.

Ряд отраслей американской промышленности теряет в эффективности при ограничении поставок из нашей страны. Импорт нефтепродуктов, алюминия, титана, удобрений — все это занимает важное место на американском рынке. Российские же силовые установки — ключевая составляющая американской космической программы.

Исходя из принципов, которые декларируются демократами, следует ожидать не волюнтаристского, а юридически и экономического обоснованного подхода, прежде всего в вопросе пошлин на поставки стали и алюминия, введенных администрацией Дональда Трампа (пошлины коснулись и продукции наших заводов на американской территории). США — крупнейший импортер легких металлов.

Доля Штатов в «стальном экспорте» России составляет порядка 9−10% и для таких отечественных предприятий, как: НМЛК, «Русал», Evraz и ТМК, отмена протекционистских санкций и решения проблемы в рамках принципов ВТО, последовательным приверженцем которых является Джо Байден, выглядит реальной и позитивной перспективой», — считает эксперт.

Как сообщало, в Bank of America полагают, что победа Джо Байдена на выборах президента США может принести плюсы для России в отношениях с США.