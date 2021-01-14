Монровия, , 13:29 — REGNUM Правительство Либерии представило населению возможность персонализировать номерные знаки для своих транспортных средств. Об этом сообщает ВВС Africa.

Журналисты отмечают, что «роскошные» номера с возможностью выбора цифр и символов на них будут стоить от 1000 долларов США до 1500 долларов США в год.

Годовая плата за обычные номерные знаки в Либерии обычно составляет около 100 долларов США, в зависимости от автомобиля.

Поскольку за последние три года в Либерию поступило мало прямых инвестиций, правительству президента Джорджа Веа, бывшего футболиста, приходится придумывать новые способы получения бюджетных поступлений, отмечают репортеры.