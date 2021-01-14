Москва, , 11:47 — REGNUM Контроль над распространением эпидемии коронавируса требует большей координации на межународном уровне. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме.

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«Если мы хотим лучше контролировать распространение этой эпидемии, то нам придётся начать решать проблемы с малоимущими странами в южной части нашей планеты. Каким образом нам обеспечить возможность достижения цели устойчивого развития к 2030 году? Это невозможно будет сделать без внимания к бедным государствам», — заявил Кнебелер.

По его словам, это внимание должно быть проявлено со стороны правительств развитых стран.

«Если посмотреть на текущую ситуацию, то мы увидим, что есть определённые факторы, которые серьёзно сдерживают наше движение вперёд», — подчеркнул он.