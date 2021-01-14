Москва, , 11:03 — REGNUM Экономическая политика российских либералов приводит к тому, что в стране падает общий объем поступления налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал прогноз Bank of America, согласно которому в РФ в ближайшие два-три года возможен рост налоговой нагрузки.

«Налоги повышают каждый год. По некоторым направлениям довольно сильно. Например, плата за землю по некоторым регионам выросла в пять раз, — сказал Хазин. — А экономическую политику у нас формируют либералы, которые считают, что если надо больше молока, но меньше тратить на корма, то корову надо меньше кормить и чаще доить. Чем это кончается, известно».

Как пояснил Хазин, общий объем поступления налогов падает.

«И, как следствие, начинаются проблемы. Власти что-то собирают, но исчезает колоссальное количество самозанятых, и в результате приходится увеличивать социальные выплаты. То есть фактически сейчас в РФ в силу нехватки денег в бюджете отбирают оборотный капитал у тех, кто сам выживал, но, как следствие, этим людям потом приходится платить деньги, иначе они начнут умирать с голоду. То есть они ликвидируют целые сектора экономики и рассчитывают, что это приведет к каким-то позитивным успехам. Разумеется, ничего, кроме негатива, это не дает», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в условиях того пандемического шока, который переживает экономика РФ, властям следует задуматься о снижении ставки налоговых платежей.