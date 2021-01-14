Москва, , 09:43 — REGNUM Один из рисков связанных с внедрение в России цифрового рубля заключатся в том, что кредитные организации в том формате, как они представлены сегодня, будут вытеснены с рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил заместитель председателя «Партии Роста», собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал опасения экспертного сообщества по поводу цифрового рубля.

Рубль © ИА REGNUM

«Важно понять, зачем нам нужен цифровой рубль. В первую очередь, это шаг в современность, когда наличные деньги уходят уже на третий план, и скорость обмена средствами сокращается до нескольких секунд. Бизнесу также будут полезны возможности цифрового рубля для осуществления взаиморасчетов при операциях экспорта и импорта товаров и услуг, — сказал Демин. — Думать о том, что киберпреступники найдут способы «взлома» цифровых кошельков, разумеется, важно, но нужно это не только озвучивать, как опасение, но и заранее предусматривать способы защиты от подобных действий. К примеру, разработать надежную систему идентификации плательщиков, сертифицировать особым образом торговые площадки, обозначить порог сделок в цифровом формате, и т. д».

По его словам, стоит задуматься — а будут ли нужны банки после внедрения цифровой валюты?

«По идее, бразды правления цифровым рублем будут в руках ЦБ, а это значит, что сделки между физическими и юридическими лицами будут проходить практически без посредников, — сказал Демин. — Думаю, что один из рисков заключатся в том, что кредитные организации в том формате, как они представлены сегодня, будут вытеснены с рынка».

По мнению эксперта, особенно сильно это может сказаться на коммерческих банках, без государственного участия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост всеобщего интереса к цифровому рублю займет в разы меньше времени, чем это потребовалось банковским картам.

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