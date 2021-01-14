Новосибирск, , 09:11 — REGNUM Сельхозпроизводители Новосибирской области в 2020 году закупили 342 трактора (186% от плана) 151зерноуборочный комбайн (127% от плана), 33 кормоуборочных комбайна (165% от плана). План приобретения техники в минувшем году выполнен на 223%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Всего за год новосибирские аграрии приобрели 2121 единицу техники на 7 млрд 960 млн рублей. Для сравнения, в 2019 году было приобретено 1833 единицы техники на 5,4 млрд рублей.

«В таких объёмах техническую модернизацию сельского хозяйства поддерживают далеко не в каждом регионе, мы одни из лидеров в стране, — заявил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — В 2020 году для возмещения части затрат на технику областной бюджет перечислил новосибирским аграриям 1 млрд 3 млн рублей. На 2021 год, несмотря на экономические сложности, эта статья расходов бюджета запланирована в аналогичном объеме».

В минсельхозе подчеркнули, что немаловажный фактор, повлиявший на рост темпов обновления технического парка — поддержка со стороны государства.