Тегеран, , 03:11 — REGNUM 13 января министр промышленности, горнодобывающей отрасли и торговли Ирана Алиреза разм-Хоссейни призвал к достижению уровня торговли с Ираком в размере 20 миллиардов долларов, заявив, что иранские товары охватывают 25% иракского рынка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Разм-Хоссейни сделал это замечание на встрече с министром торговли Ирака Алаа Ахмедом аль-Джубури. «Иран стремится расширить и углубить торговые связи с соседями, чтобы повысить уровень экспорта», — сказал он, отметив, что Ирак занимает первое место по экспорту иранской продукции в соседние страны.

Говоря о потенциале иранской промышленности, Хоссейни заявил: «Производство стали в Иране достигает 30 миллионов тонн, производственные мощности в медной промышленности составляют 400 000 тонн, а экспорт превышает восемь миллиардов долларов.

«Иран в ближайшее время достигнет производственных мощностей более чем в 52 миллиона тонн стали, а в ближайшие четыре года он займет место в сфере производства меди в числе топ-10 стран мира, при этом такая тенденция поможет углубить торговые отношения между Ираном и Ираком», — подчеркнул иранский министр.