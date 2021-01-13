Москва, , 17:28 — REGNUM В ближайшее время в России будет продолжаться рост цен на сезонные овощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«В ближайшее время будет продолжаться рост цен на сезонные овощи: большая их часть закупается по импорту. На цены импортной плодоовощной продукции влияют затраты на транспортировку, уплату импортных таможенных пошлин, курс национальной валюты, — сказала Долгова. — Российская овощная продукция в данный период года выращивается в теплицах, что связано с достаточно высокими затратами на отопление, освещение и полив, а также удобрения. Цены на куриные яйца также подвержены сезонным колебаниям. Содержание птиц и поддержание соответствующих условий в инкубаторах также связано с затратами на отопление, освещение и корма. Традиционно цены на этот продукт растут до Пасхи и лишь затем начинают снижаться».

Как подчеркнула Долгова, большая часть перевозок осуществляется автотранспортом, следовательно, рост оптовых цен на бензин через некоторое время отразится на ценах всех продовольственных товаров, как импортных, так и российских.

«Скорее всего, в ближайшее время стабилизируются цены на сахар, растительное масло и хлебобулочные изделия, что связано в первую очередь с мерами, принятыми государством», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после высоких темпов роста цен на продовольствие в конце 2020 года в январе-феврале 2021 года этот процесс начнет затухать.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист дал прогноз по росту цен на продовольствие в 2021 году