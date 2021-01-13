Москва, , 16:41 — REGNUM В России следует активнее привлекать внебюджетные средства для строительства дорог. Такое мнение 13 января высказал министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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По мнению главы Минфина РФ, в дорожную отрасль следует активнее привлекать частные средства. Сделать это можно в том числе за счет инфраструктурных облигаций или иных механизмов.

«Мы все дороги строим за счет бюджета. Это же никаких ресурсов не хватит! Должны работать частные деньги, система получения внебюджетных источников, и это нормальная модель, просто она должна быть выверена на всех этапах ее формирования», — сказал Силуанов.

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