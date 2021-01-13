Душанбе, , 10:49 — REGNUM По итогам 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) в Таджикистане составил 82,5 млрд сомони ($7,3 млрд), что на 4,5% больше, чем в 2019 году. Об этом 13 января сообщает издание «Авеста» со ссылкой на данные министерства экономического развития и торговли.

В структуре ВВП на долю сельского хозяйства пришлось 22,6%, промышленность — 17,4%, торговлю — 15,9%, на сборы от налогов — 9,1%. До пандемии коронавируса в Таджикистане прогнозировали рост ВВП в 7,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — сентября 2020 года ВВП Таджикистана вырос на 4,2%. Специалисты Евразийского банка развития считают, что экономика республики восстановится к 2022 году.

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