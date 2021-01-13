Москва, , 03:23 — REGNUM В арбитражи России от Центробанка РФ и его отделений поступило пять исков, в которых требуют привлечь к административной ответственности сразу четыре страховых компании — ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», АО «Согаз», ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» и АО «Юнити страхование». Дела пока к производству не приняты. Они будут рассмотрены в четырёх регионах, передаёт ИА REGNUM.

12 января 2021 года в арбитраж Бурятии поступил иск Сибирского ГУ Центробанка России — национального банка по Бурятии к «Росгосстраху». В нём истец требует привлечь страховую компанию к административной ответственности. Иным лицом в дело приглашена Наталья Булдакова. К этой же фирме схожие претензии регулятор подал в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 11 января.

Помимо этого, 11 января в арбитраж Москвы было направлено требование «о привлечении к административной ответственности», но теперь уже АО «Согаз» и АО «Юнити страхование». Оно поступило от ГУ Центральный банк РФ в лице Банка России по Центральному федеральному округу.

4 января 2021 года в ростовский арбитраж был подан иск «о привлечении к административной ответственности» ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант».

Детали дел пока неизвестны. Также не сообщается, какие именно нарушения КоАП РФ вменяются ответчикам.