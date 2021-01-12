Брюссель, , 22:25 — REGNUM 12 января на официальном сайте Европейской комиссии был опубликован пресс-релиз по итогам переговоров с фармацевтической компанией Valneva о закупке разработанной ей вакцины против коронавируса.

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Из сообщения следует, что стороны переговоров пришли к соглашению о покупке Брюсселем 30 миллионов доз данной вакцины для использования на территории ЕС с возможностью покупки еще 30 миллионов на более позднем этапе.

«Европейская комиссия сегодня завершила предварительные переговоры с фармацевтической компанией Valneva о закупке ее вакцины против COVID-19. Предусмотренная сделка с Valneva позволит всем странам-членам ЕС приобрести в общей сложности 30 миллионов доз, а затем закупить еще до 30 миллионов доз», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Напомним, в настоящее время в ЕС начали проводить вакцинацию населения, используя вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.