Москва, , 16:03 — REGNUM Нефтяной рынок начал 2021 год на мажорной ноте — с первого торгового дня года цена Brent выросла на 9,1%, а цена WTI — почти так же рекордно, на 9%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Это произошло после обнародования решения ОПЕК+ о планируемом увеличении добычи в феврале всего на 75 тыс. баррелей в день.

Но сегодня, 11 января, рост исчерпался, и ко второй половине дня цена Brent упала на 1,77%, до $55,06 за баррель, а цена WTI — на 1,5%, до $51,77 за баррель.

Вероятно, коррекции на нефтяном рынке поспособствовали как краткосрочный перегрев нефтяного рынка, так и сегодняшнее обращение торгового представителя США в КНР Роберта Лайтхайзера к избранному президенту Джо Байдену с просьбой сохранить введённые президентом Трампом санкции против Китая.

Цена Brent краткосрочно имеет потенциал роста до $56−57 за баррель. Однако на негативных новостях цена может упасть до $54 как минимум, а на очень негативных новостях

Например, на новостях об очередной эскалации санкционной войны Китая и США, до $50. На сегодня прогноз по цене Brent составляет $55−56 за баррель.

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