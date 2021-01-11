Самара, , 03:12 — REGNUM В рамках банкротного дела крупного производителя метанола — ООО «Томет», базирующегося в Самарской области, размер требований кредиторов может вырасти почти на 0,6 млрд рублей. 8 февраля 2021 года арбитраж региона рассмотрит претензии конкурсного управляющего банка с отозванной лицензией — АО «РТС-Банк», передаёт ИА REGNUM.

«АО «РТС-Банк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит включить в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 589 859 766,03 рубля, как обеспеченные залогом имущества должника», — отмечается в материалах дела.

Лицензии самарский банк лишился 14 марта 2019 года.

Напомним, ранее работники «Томета» обратились с открытым письмом к главе российского правительства Михаилу Мишустину, прося о помощи в сложившейся ситуации.

Компания, в которой на 2020 год работали более 160 человек, существует с 1998 года и позиционирует себя одним из четырёх крупнейших производителей метанола в России. Единственный владелец актива — «TRIUMPH DEVELOPMENT LIMITED» из Гонконга, которую связывают с гражданином Швейцарии Андреасом Циви.

Проблемы предприятия начались после ареста имущества Циви, проходившего фигурантом по «делу Тольяттиазота». После оглашения приговора, по которому Андреас Циви получил девять лет колонии общего режима, суд обязал выплатить крупную сумму потерпевшим. В числе потерпевших оказалась и компания «Уралхим» уроженца Минска, миллиардера Дмитрия Мазепина. Долг в размере свыше 77,4 млрд рублей лёг и на плечи «Томета». Позднее «Тольяттиазот» и «Уралхим» из-за этой задолженности инициировали в отношении компании банкротное дело.

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