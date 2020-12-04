4 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

У одного из четырёх крупнейших производителей метанола в России — проблемы.

Анастасия Степанова, , 06:00 — REGNUM На совещании по развитию нефтегазохимической отрасли президент России Владимир Путин поставил задачу — активнее работать над развитием нефтепереработки, отметив, что у российской нефтехимии огромный потенциал роста. Тем временем в Поволжье на крупном химическом заводе по производству метанола возникли проблемы, которые привели к введению наблюдения, и открытому письму 162 работников предприятия к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. ИА REGNUM проанализировало ситуацию на ООО «Томет», которое подаёт сигнал SOS российскому правительству.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

О «Томете»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томет» было учреждено в селе Зеленовка Ставропольского района Самарской области в октября 1998 года для производства химических веществ. На сайте предприятия уточняется, что оно производит технический метанол ГОСТ 2222−95, который предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности. Компания позиционирует себя как один из четырёх крупнейших производителей метанола в России.

На начало 2020 года среднесписочная численность работников ООО составляла почти 180 человек. Уставный капитал компании превышает 2,713 млрд рублей. Единственным её владельцем с ноября 2010 года является гонконгская фирма «TRIUMPH DEVELOPMENT LIMITED», учреждённая в 2004 году.

Руководителем «Томета» с апреля 2017 года был Владимир Чабров.

Уголовное дело и аресты

Проблемы «Томета» начались несколько лет назад. В 2016 году в рамках расследования «дела Тольяттиазота», по которому проходил Андреас Циви, Басманный суд Москвы арестовал активы фигуранта. В список таких активов попала и доля в «Томете».

Как сообщала газета «Коммерсантъ», арест на долю, которая оценивалась в районе 2 млрд рублей, пытались оспорить, но безуспешно. По данным издания, представитель ООО «Томет» Сергей Николаев в суде заявлял, что доля в компании не принадлежит Андреасу Циви, так как он не является бенефициаром Triumph Development Limited, а представители гонконгской фирмы вовсе не участвовали в слушаниях об аресте актива.

В июле 2019 года по делу о многомиллиардных хищениях Андреас Циви был приговорён к девяти годам колонии общего режима. Сроки получили и другие фигуранты.

Потерпевшими по делу проходили «Тольяттиазот» и компания «Уралхим» уроженца Минска Дмитрия Мазепина, не так давно призывавшего президента Белоруссии Александра Лукашенко сесть за стол переговоров с протестующими.

Автор письма Лукашенко недоплатил 454 млн в бюджет? Скандал в «Уралхиме»

В приговоре суда фигурантам «дела Тольяттиазота» некоторое внимание было уделено и «Томету». Заявлялось, что участниками ООО являются компания «Триумф» с долей 80,45%, фактическим собственником которой является Циви и «компания «АС Индастрис» с долей 19,55%». Фактическим собственником последнего в приговоре назвали С. В. Махлая (бенефициарного владельца и руководителя «Тольяттиазот», фигуранта уголовного дела).

В материалах дела отмечалось, что «имеются основания для взыскания ущерба с иностранных юридических лиц и ООО «Томет».

Приговором Комсомольского районного суда г. Тольятти от 5 июля 2019 года с пяти фигурантов, ряда иностранных компаний и ООО «Томет» солидарно было взыскано 87,6 млрд рублей «в счёт возмещения материального вреда, причиненного АО «ОХК «Уралхим»».

До исполнения приговора были сохранены аресты, в том числе на долю в ООО «Томет», а также активы компании — земельные участки под расширение основных производств и производство метанола.

Самарский производитель метанола с таким вердиктом в части себя не согласился и попытался оспорить в апелляции, но неудачно.

Многомиллиардный долг и переговоры с «Уралхимом»

В сентябре 2020 года компания «Уралхим» направила судебным приставам исполнительные листы о взыскании с ООО «Томет» 87,7 млрд рублей. На официальном сайте самарского предприятия отмечалось, что в рамках исполнительного производства был наложен арест на все счета компании, что «повлекло за собой невозможность продолжения хозяйственной деятельности и остановку производства».

Представители ООО также на сайте сообщали, что от «Уралхима» поступило предложение об отзыве исполнительных листов «при условии залога всего имущества ООО «Томет» в свою пользу». С таким раскладом в компании не согласны, уточняя, что ко всему прочему залог является избыточным.

В ответ производитель метанола в рамках переговоров по урегулированию ситуации, проведённых при поддержке Минпромторга РФ, предложил два варианта развития событий — отзыв исполнительных листов до момента рассмотрения Верховным судом РФ кассационной жалобы на приговор от 2019 года и последующий отказ от заявлений кредиторов о признании ООО «Томет» банкротом со стороны «ТОАЗ» и «Уралхим», или же предоставление рассрочки исполнения обязательства. Ранее получить рассрочку компания не смогла.

В сообщении также отмечалось, что доля «Томета» в общем размере солидарной ответственности, установленной приговором, составляет 4,38 млрд рублей, а не 87,6 млрд, и выплатить её завод сможет в течение двух лет.

Банкротный иск к «Томету»

Судя по тому, что банкротное дело так и не было прекращено, переговоры зашли в тупик.

Так, 25 ноября 2020 года арбитраж Самарской области признал заявление «Уралхима» обоснованным и ввёл в отношении компании «Томет» первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 1 марта 2021 года. Временным управляющим назначен Анатолий Селищев из СРО «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Помимо этого, в третью очередь реестра кредиторов включено требование истца в размере 87 665 334 675,76 рубля.

В рамках этого же дела с претензиями обратилось и ПАО «Тольяттиазот», мотивировав их наличием задолженности в размере 77 344 583 263,92 рубля.

Кредитор также потребовал сохранить арест основных средств должника. Судом были приняты обеспечительные меры, в рамках которых компании запрещено «совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего должнику имущества, находящееся у него или других лиц без получения согласия временного управляющего».

Рассмотрение банкротного дела продолжается. В нём могут появиться новые кредиторы.

Но и претензиями «ТОАЗ» и «Уралхима» проблемы «Томета» не заканчиваются. На 17 декабря 2020 года назначено рассмотрение иска АО «Банк развития технологий и сбережений». В нём с «Томета» и ООО «Волжский город» требуют 808 931 834 рубля 80 копеек долгов по кредитным договорам.

Письмо Мишустину

В свете сложившейся ситуации работники «Томета» направили открытое письмо к главе российского правительства Михаилу Мишустину. В нём они пишут, что арест счетов «ставит под угрозу выплату заработной платы и продолжение существования компании».

"Особенно в период пандемии COVID-19, сложной социально-экономической ситуации в стране мы и наши семьи не представляют себе варианты дальнейшего достойного существования», — отметили рабочие и попросили Михаила Мишустина «разобраться в ситуации в самое ближайшее время», так как «счёт идёт на дни», и найти «оптимальные пути для бесперебойного функционирования системообразующего предприятия Самарской области».

Под обращением стоят подписи 162 работников химического завода.