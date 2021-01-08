Москва, , 15:15 — REGNUM Правительству России удалось выстроить очень эффективно и оперативно работу с бизнесом на фоне пандемии коронавируса. Об этом 8 января заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Я хотел бы поблагодарить, конечно, за открытость правительства в работе с бизнесом в этот промежуток времени. Потому что была непростая ситуация, когда достаточно оперативно правительство принимало меры, и для того, чтобы разъяснить, как они будут реализованы, разъяснить, как будет происходить имплементация на местах, мы просили многих членов правительства — и ни разу не получали отказа в этом — поучаствовать в наших прямых линиях, диалоге с бизнесом», — заявил Катырин.

«Я бы отметил скорость принятия решений. Беспрецедентно вообще», — подчеркнул он.

По его словам, то, что ранее занимало месяцы и годы, теперь решалось в течение нескольких дней, а то и одного дня.