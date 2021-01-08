Москва, , 15:11 — REGNUM Абсолютное большинство мероприятий плана восстановления экономики России, пострадавшей из-за эпидемии коронавируса, выполняется. Об этом 8 января заявил заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным.

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«Хочу поблагодарить вас за совместную работу во время пандемии — это меры поддержка бизнеса в пандемию, в том числе и участие в общенациональном плане восстановления экономики. Абсолютное большинство мероприятий плана выполняется», — заявил Мишустин.

По его словам, единый план достижения национальных целей, который был одобрен президентом, на сегодняшний день остаётся «важнейшим участком работы» правительства.