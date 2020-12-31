Тегеран, , 09:56 — REGNUM 29 декабря министр энергетики Ирана Реза Ардаканян на встрече с министром торговли Ирака Алаа Ахмедом аль-Джубури рассмотрел пути регулирования торговых связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская делегация обсудила укрепление взаимодействия между Тегераном и Багдадом и проведение совместной экономической комиссии в соответствии с взаимными интересами.

Ардаканян во главе делегации прибыл в Багдад для проведения двусторонних переговоров с высокопоставленными иракскими чиновниками. Сообщается, что министр энергетики добивается погашения задолженности по поставкам электроэнергии в Ирак, а также занимается организацией предстоящего заседания Совместной экономической комиссии Тегерана и Багдада.

Иран должен репатриировать иностранные активы, чтобы покрыть дорогостоящие расходы на кампанию против смертельной пандемии COVID-19, в результате чего страна призывает правительства Ирака и Южной Кореи погасить свою задолженность перед Ираном.