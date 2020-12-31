Москва, , 00:03 — REGNUM Спор за недвижимое имущество между «Подворьем патриарха Московского и всея Руси при храме Покрова Пресвятой Богородицы на Николо-Архангельском кладбище Московской области Русской православной церкви» и столичным департаментом начнут рассматривать 21 января 2021 года. Иск поступил в арбитраж Москвы, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление к департаменту городского имущества Москвы организацией было подано ещё в ноябре 2020 года, но до сих пор не рассмотрено. Заседание назначено на конец января 2021 года.

Известно, что речь идёт «о признании права собственности на самовольные строения». Не уточняется, о каких постройках идёт речь.

Между тем в арбитраже есть также не до конца рассмотренный иск к тому же департаменту от «Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (Московский патриархат)». Дело пока приостановлено до проведения экспертизы. Спор касается построек на улице Камова. Перед экспертами поставлены вопросы о том, являются ли объекты общей площадью 151,1 и 53,2 кв. м на улице Камова, владение 2А, стр. 1Б/Н и 2Б/Н «объектами капитального строительства» и допущены ли при их возведении «нарушения градостроительных и строительных норм», а также создают ли они «угрозу жизни и здоровья граждан». Как правило, по такой схеме происходит легализация самовольных строений. Вероятно, что о них в деле и идёт речь.