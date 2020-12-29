Москва, , 16:51 — REGNUM В настоящее время российские пенсионеры в большинстве своем не готовы к пенсиям в цифровых рублях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова. Так она прокомментировала слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая не исключила выплаты пенсий в цифровых рублях.

«Я думаю, что сегодня пенсионеры в большинстве своем еще не готовы к пенсиям в цифровых рублях: не у всех есть необходимые гаджеты и цифровые компетенции. Кроме того, стабильная и качественная интернет-связь доступна не на всей территории России, — пояснила Яхонтова. — В перспективе готовность к пенсиям в цифровых рублях будет расти. Сегодняшние молодые люди, привыкшие к диджитал-экономике, по достижении пенсионного возраста будут воспринимать пенсию в цифровых рублях как совершенно естественную ситуацию».

По словам Яхонтовой, к плюсам таких нововведений можно отнести отсутствие необходимости работать с наличными деньгами, а к минусам — то, что в РФ еще пока не везде можно воспользоваться цифровыми рублями.

«Основные риски связаны с кибермошенничеством. Хотя каждый день нас предупреждают о возможных атаках, определенное количество людей попадает на удочку злоумышленников из-за доверчивости и неумения работать в цифре», — также уточнила Яхонтова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что жители России смогут сами выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях при введении этого платежного средства.

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