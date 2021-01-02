Москва, , 00:40 — REGNUM КПРФ определилась с программой выхода экономики из кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

«Наша программа готова. Наша позиция — о том, что надо национализировать минерально-сырьевую базу, ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность, отрегулировать цены на товары первой необходимости и медикаменты», — сообщил Зюганов.

«Просим правительство их официально рассмотреть, в противном случае вы выводите страну к майдану. Возмущение граждан по «дистанту» достигло предела. Мы собрали все материалы и отправили президенту», — добавил коммунист.