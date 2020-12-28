Тяньцзинь, Китай, , 03:09 — REGNUM Американский гигант кондитерских изделий и кормов для домашних животных Mars планирует построить крупнейший в Азии современный завод по производству животного корма в Тяньцзине на северо-востоке Китая, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Церемония запуска строительства проекта состоялась в Тяньцзине в начале прошло недели. Согласно плану, завод займет площадь около 110 тыс. кв. метров, а объем инвестиций в него превысит $100 млн. После выхода на полную мощность его годовой объем производства превысит 250 тыс. тонн.

Проект не только выведет на китайский рынок более конкурентоспособные корма для домашних животных, но и сыграет положительную роль в совместном развитии местных предприятий по добыче и переработке нефти, сообщили в Тяньцзиньской зоне экономического и технологического развития, где базируется завод.

Mars Inc. — это семейный бизнес, который уже более века производит разнообразные продукты и предлагает услуги для людей и домашних животных. Компания владеет многими всемирно известными брендами, такими как Snickers, Dove и Royal Canin.