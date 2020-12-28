Чунцин, Китай, , 02:09 — REGNUM В обще сложности 64 013 двадцатифутовых эквивалентов груза было перевезено по сухопутно-морскому грузовому маршрута между городом центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая и зарубежными пунктами назначения за 11 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Общая стоимость перевезенных грузов превысила 12 млрд юаней (около $1,84 млрд), что на 32,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в управлении портов и логистики муниципального правительства Чунцина.

К концу ноября по маршруту из Чунцина с момента его открытия в сентябре 2017 года было перевезено 150 901 двадцатифутовых эквивалентов общей стоимостью 27,84 млрд юаней.

Этот маршрут является частью нового международного сухопутно-морского торгово-логистического коридора, совместно построенного Сингапуром и западными провинциями Китая. Чунцин является Центром координации коридора.

Количество конечных пунктов назначения коридора выросло до 250 портов в 96 странах и регионах мира.