Кале, Франция, , 23:44 — REGNUM Генеральный директор французского порта в городе Кале Бенуа Роше заявил, что проблема «пробок» на границе между Францией и Великобританией из-за появления в последней нового штамма вируса SARS-CoV-2, будет разрешена к 26 декабря.

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Как сообщает Agence France-Presse, в пятницу, 25 декабря, Роше прокомментировал ситуацию на франко-британской границе: тысячи водителей и пассажиров были вынуждены провести Рождество на дороге из-за недостаточно оперативной проверки наличия тестов на коронавирус.

«Вчера во Францию из Дувра прибыли 1000 грузовиков… в таком темпе ситуация полностью разрешится завтра к середине следующего дня», — заявил предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни грузовых автомобилей «застряли» на границе между Великобританией и Францией из-за недостаточно оперативной проверки тестов на вирус SARS-CoV-2, необходимых для того, чтобы попасть на территорию европейского континента. Многие водители и пассажиры встретили Рождество в пробке.

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