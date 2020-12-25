Рим, , 21:23 — REGNUM Перед Рождеством 2020 года жители Италии потратили на подготовку праздничного стола на 31% меньше средств, чем годом ранее, с такой оценкой выступили в пятницу, 25 декабря, в национальной бизнес-ассоциации Conferescenti.

В 2020 году было потрачено на 1,8 млрд евро меньше, чем годом ранее, каждый житель страны снизил свои расходы в среднем на 30 евро.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

По данным на 25 декабря, в Италии умерли 71 359 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 459 (днем ранее — на 505). Выздоровели 1 377 109 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 32 324 (днем ранее — на 22 718). Число подтвержденных носителей выросло на 19 037 (днем ранее — на 18 040). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 028 354 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 579 886 человек — на 13 746 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.