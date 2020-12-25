Москва, , 11:26 — REGNUM Правительство РФ готово дифференцировать объекты проверок по уровню бизнеса. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации РФ заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Мы будем вносить изменения в 112 отраслевых законов по контролю и надзору. Мы должны дифференцировать объекты проверок по уровню бизнеса. Мы должны относиться к объекту, и в ходе накопленного опыта мы получили доказательную базу», — сказал Решетников.

По его словам, ряд объектов попадёт в категорию низкого риска, и проверок там не будет: «Но если там что-то произойдёт, то мы сможем увидеть какие-то мониторинговые мероприятия».