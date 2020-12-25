Москва, , 09:51 — REGNUM Московский автомобильный завод Renault уходит на зимние каникулы. Об этом 25 декабря сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Длительность коллективного отпуска составит 14 дней — с 28 декабря по 10 января включительно.

Отмечается, что при составлении плана производства учитывается время простоя на период коллективного отпуска.

«Таким образом, в период коллективного отпуска завода и новогодних праздников дилерская сеть будет обеспечена достаточным количеством автомобилей», — говорится в сообщении.

Напомним, на предприятии Renault в Москве выпускаются внедорожники Renault Duster, новые кроссоверы Renault Kaptur и купе-кроссоверы Renault Arkana. Кроме того, в следующем году на московском заводе французской марки стартует выпуск нового Renault Duster.

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