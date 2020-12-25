Москва, , 09:30 — REGNUM Запас прочности, накопленный российской экономикой в предшествующие годы, помог ей избежать серьезного роста долговой нагрузки, с которым столкнулись другие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил профессор экономики РЭШ Валерий Черноокий, подводя итоги 2020 года.

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"Положительным итогом 2020 года можно назвать то, что Россия, как и большинство развитых стран мира, выбрала в целом адекватную стратегию в борьбе с пандемией: сохранение жизни людей за счет введения строгих карантинных мер и одновременной финансовой поддержки населения и бизнеса. Хотя эта помощь не всегда была своевременной и достаточной, — сказал он. — При этом накопленный в предыдущие годы запас прочности позволил избежать серьезного роста долговой нагрузки, с которым столкнулись другие страны, что дает возможность сохранить макроэкономическую стабильность в будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Данилов заявил, что безусловно, 2020-й год войдёт в историю, как год начала распространения пандемии коронавируса и борьбы с ней.

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