Москва, , 09:27 — REGNUM Намеченные на 2030 год цели по снижению уровня бедности в России могут остаться нереализованными. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ Счётной палаты РФ, который был проведён совместно с Центром перспективных управленческих решений.

Согласно анализу, в рамках госполитики на данном направлении отсутствует доказательная база, отдельный документ или оценка результативности на местах.

Обе структуры также посчитали недостаточными текущие меры социальной поддержки. Помимо этого, в документе подчеркнули, что с 2014 по 2018 год около 20% малоимущих не получали положенных выплат.

Результаты проведённых исследований уже направлены в правительство: так, Минтруду РФ рекомендуется «провести анализ и систематизацию имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения», а самому правительству — определить потенциально высокорезультативные меры и оценить влияние таких мер на достижение поставленных задач.