Фритаун, , 09:14 — REGNUM Правительство Сьерра-Леоне отменило годичное ограничение на операции с иностранной валютой, передает The Nation со ссылкой на заявление представителей Банка Сьерра-Леоне (BSL).

В соответствии с заявлением, теперь каждый житель страны может хранить любые суммы денег в любой валюте.

«Все ограничения на количество иностранной валюты, которую физические и юридические лица могут иметь в Сьерра-Леоне, были немедленно сняты», — говорится в заявлении представителей Банка, подписанном губернатором BSL профессором Келфалой М. Каллоном.

Он также предписал коммерческим банкам отменить все ограничения, касающиеся политики в отношении счетов их клиентов. Этот шаг стал неожиданностью для многих, а BSL не дал никаких объяснений этому решению.

Ограничение было введено в августе 2019 года в разгар крупного экономического кризиса, который характеризовался высокой инфляцией и дефицитом местной валюты леоне.

Тогда власти запретили физическим и юридическим лицам хранить более 10 000 долларов США или их эквивалент в любой другой иностранной валюте за пределами банковской системы. Им также запретили вывоз такого же количества валюты.

Тогда в BSL заявили, что этот шаг был направлен на защиту леоне в качестве законного платежного средства, а сделки в иностранной валюте были объявлены незаконными.