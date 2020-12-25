Нижний Новгород, , 07:46 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступили административные иски межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии к одному из мусорных операторов области. Компанию «ОРБ Нижний» требуют привлечь к административной ответственности, но иски пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к оператору

Два исковых заявления поступили в суд 23 декабря 2020 года. Детали спора с ООО «ОРБ Нижний» пока неизвестны. По обоим делам ведомство привлекает ответчика по административной статье.

На сайте компании уточняется, что «ОРБ Нижний» с 1 января 2019 года — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городских округов Выкса, Кулебаки и Навашино.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ОРБ Нижний» было учреждено для сбора отходов в апреле 2007 года. Уставный капитал — 160 млн рублей, владельцы — ООО «Аком» с 50% и московское ООО «Евротраст» с 40%, а также Людмила Рослякова (доля — 10%). Гендиректор с августа 2020 года — Андрей Товт.

Компанией «Аком» владеют комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «СВ-Инвест» (67% доли) и Антон Валерьевич Аверин, чьи данные схожи с данными бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, уроженца Новосибирска, который в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов чиновников 2012» занимал 36-е место. А управляет фондом новосибирское ООО «УК «Гамма групп».

Напомним, в августе 2018 года заместитель Никитина — Антон Аверин, с 2010 года занимавшийся вопросами строительства, ушел в отставку по собственному желанию. На сегодня на имя Антона Валерьевича Аверина зарегистрированы доли в нескольких фирмах, в том числе и в «ЗЕФС-Энерго», которую, например, журнал Forbes связывал с женой вице-губернатора.

В то же время «Евротраст» принадлежит Вадиму Агафонову — депутату думы Нижнего Новгорода, владельцу ряда строительных и мусорных активов в Нижегородской и Владимирской областях.