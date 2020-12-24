Москва, , 15:53 — REGNUM Если власти РФ действительно хотят найти внутренние источники роста российской экономики, то им надо подумать о снижении косвенных налогов и прежде всего НДС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Основная проблема нашей экономики — зависимость от цен на углеводороды. Чтобы ее решить, надо развивать несырьевой сектор, а стало быть, сформировать благоприятную инвестиционную и предпринимательскую среду, — сказал Ковригин. — Сделать акцент на поощрении предпринимательской инициативы. Здесь не обойтись без серьёзных льгот, в том числе налоговых, начинающим предпринимателям».

Как полагает экономист, следует задуматься о снижении косвенных налогов, прежде всего НДС, на несырьевые отрасли, особенно для малого и среднего бизнеса.

«Косвенные налоги обычно более рискованные для бизнеса, нежели прямые, их надо выплачивать в любом случае, даже если предприниматель не получил прибыль, — пояснил эксперт. — Следующее, на что стоит обратить внимание, — это повышение производительности труда».

По словам Ковригина, ряд исследований показывают, что значительная часть трудовых усилий в России затрачивается на исполнение непроизводственных бюрократических функций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для того, чтобы обновить экономическую модель РФ и найти внутренние источники роста, власти страны должны изменить неоптимальную структуру бюджетных расходов и нарастить прямой объем государственных инвестиций.

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