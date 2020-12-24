Москва, , 15:09 — REGNUM Власти РФ хорошо мотивированы на то, чтобы понизить уровень бедности в РФ к 2030 году на 9,6 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала соответствующее высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Для достижения этого результата уже выстроена логичная цепочка из стратегических документов, определяющих государственные расходы. Эта цель четко сформулирована и в федеральных и национальных проектах, и в государственных программах субъектов Российской Федерации, — сказала Солянникова. — Политически на это нацелены как исполнительный, так и законодательный органы власти всех уровней. Более того, политическая карьера руководителей субъектов федерации и руководителей муниципалитетов напрямую связана с достижением показателей, касающихся роста заработной платы и динамики доходов населения. Поэтому чисто политически власть мотивирована очень хорошо».

При этом она подчеркнула, что экономически это действительно достаточно дорогие программы.

«Но на их реализацию средства выделяются в полном объеме. И федеральный бюджет всегда предоставляет дополнительную финансовую помощь для реализации расходных обязательств, связанных с борьбой с бедностью», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что в России к 2030 году количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн человек, трудно воспринимать всерьез.

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