Подгорица, , 14:12 — REGNUM Министр экономического развития Черногории Яков Милатович говорит, что спад экономики в этом году, вероятно, составит более 15%.

По его словам, новое правительство страны спостарается восстановить экономическую активность если не полностью в следующем году, то, безусловно, к концу 2022 года.

«У нас очень тяжелый год в экономическом плане. Падение экономики в этом году, вероятно, составит более 15% «, — сказал Милатович в качестве гостя утренней программы TVCG.

По его словам, спад в экономике в основном был вызван пандемией коронавируса, а также частично из-за ошибок предыдущего правительства.