Биробиджан, , 12:10 — REGNUM Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) провело инвентаризацию 4,652 млн га земель сельскохозяйственного назначения в шести дальневосточных регионах. В результате было выявлено 3,3 млн га неиспользуемых сельхозземель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской АО.

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Так площадь свободных и неиспользуемых земель сельхозназначения в ЕАО составила 308 тыс. га, в Приморье — 621 тыс. га, в Бурятия — 643 тыс. га, в Приамурье — 476 тыс. га, в Забайкальском крае — 1063 тыс. га, в Хабаровском крае — 66 тыс. га.

Данные земли ставятся на учёт для дальнейшее передачи инвесторам. Таким образом инвесторы уже получили 35,1 тыс. га, а до конца года будет передана ещё 71 тыс. га в Забайкалье.

В правительстве Еврейской АО обратили внимание, что необходимо изучить земельные участки, переданные в аренду бизнесменам из Китая, которые либо вовсе не используются, либо используются не по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, границы ТОР «Приамурская» будут расширены для реализации проекта по строительству трансграничной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхе (КНР), которая входит в «Золотую милю».